Kartka z kalendarza – Światowy Dzień Fotografii

Dziś, 19 sierpnia obchodzimy Światowy Dzień Fotografii. Data ta nie jest przypadkowa. Właśnie 19 sierpnia 1839 roku rząd francuski wykupił patent aparatu i udostępnił go społeczeństwu.

Światowy Dzień Fotografii – historia

Prace nad utrwaleniem obrazu na innym nośniku niż płótno czy rzeźba trwały bardzo długo. Do największych przełomów w tej dziedzinie dochodziło w pierwszej połowie XIX wieku. Wówczas Joseph Niépce próbował zachować obraz na płytce cynkowej pokrytej substancją światłoczułą – asfaltem syryjskim. Materiał ten twardniał podczas kontaktu z promieniami słonecznymi, a powstały w ten sposób negatyw można było pokryć farbą i odbić na papierze. Pierwsze zdjęcie wykonane tą techniką powstało w 1826 roku i nosi tytuł "Widok z okna w Le Gras". Proces ten był jednak bardzo powolny. Żeby utrwalić obraz konieczne było naświetlanie materiału przez wiele godzin. W celu udoskonalenia swojego wynalazku Niépce podjął pracę z Louisem Daguerre’em. Efektem ich współpracy była technika zwana dagerotypią i powstanie pierwszego aparatu, którego patent został upowszechniony w 1839 roku przez rząd Francuski. Pierwsze urządzenia do robienia zdjęć były bardzo drogie, dlatego nie każdy mógł sobie na nie pozwolić. Dopiero w 1888 roku fotografia stała się dostępna dla każdego i to bez większych kosztów. Doszło do tego za sprawą aparatu Kodak, którego wynalazcą jest George Eastman. Amerykański przedsiębiorca opatentował zapis obrazu na papierze pokrytym suchym żelem. To znacząco obniżyło koszty robienia zdjęć. Kolejną rewolucją była fotografia kolorowa powstała na początku XX wieku. Ostatnim etapem rewolucji w dziedzinie robienia zdjęć jest ciągle rozwijająca się fotografia cyfrowa.