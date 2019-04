Karolina jest w śpiączce, a sprawca wypadku zatrzymany nielegalnie. "Prawo bardziej przychylne jemu"

Od ponad pół roku jest w śpiączce. Karolina Bebel, matka dwóch małych dziewczynek, nie wraca do zdrowia po wypadku drogowym. - Polcia i Lencia bardzo za nią tęsknią - mówi ich babcia. Austriak, sprawca wypadku w Zawierciu nigdy nie próbował się z nimi skontaktować. Nie wiadomo nawet, czy w ogóle poniesie karę.

Na Karolinę czekają dwie córki (Archiwum prywatne)

To był najgorszy dzień w życiu rodziny Karoliny Bebel. 6 września samochód, którym 27-latka podróżowała z koleżanką i jej ojcem, zderzył się z innym autem. Jego kierowca wymusił pierwszeństwo. To Austriak. Przyznał się do winy i zadeklarował, że podda się karze, ale to on w pewnym sensie został uznany za poszkodowanego.

Nie został tymczasowo aresztowany - o co wnosił prokurator - bo według sądu nie było obaw, że ucieknie czy będzie się ukrywał. Uznano, że samo to, że jest obywatelem Austrii, nie jest podstawą do takiego wnioskowania. Co więcej, Austriak złożył zażalenie na to, że został zatrzymany przez policjantów. Sąd w Zawierciu przyznał mu rację - zatrzymanie było bezzasadne.

- Prawo jest bardziej przychylne sprawcy wypadku niż poszkodowanym - ocenia w rozmowie z WP matka Karoliny Jadwiga Rok. Jej zdaniem, gdyby chodziło o Polaka, na pewno zostałby zatrzymany.

- Wszystko się długo ciągnęło. Najpierw ten mężczyzna się odwołał, potem był strajk policjantów. Do tej pory nic nie wiadomo. Nie ma aktu oskarżenia - podkreśla pani Jadwiga. I zaznacza, że Austriak nigdy nie próbował się z nią skontaktować.

"Dziewczynki tęsknią za mamą"

Poczucie sprawiedliwości to jednak sprawa drugorzędna. Koleżance Karoliny, która prowadziła auto w dniu wypadku, nic poważnego się nie stało. Jej ojciec miał złamany obojczyk. Niestety Karolina odniosła poważne obrażenia.

Było bardzo źle - uraz czaszkowo-mózgowy, pęknięta miednica, złamana kość krzyżowa, pęknięta podstawa czaszki i złamane kręgi szyjne. - Teraz jest trochę lepiej, ale moja córka wciąż jest w śpiączce. Trwa terapia wybudzająca w ośrodku rehabilitacyjnym. Tu została przewieziona ze szpitala - mówi matka Karoliny.

I podkreśla, że nie traci nadziei. - Człowiek walczy, żeby wróciła. Są dzieci. Jedna wnuczka ma osiem, druga pięć lat - dodaje pani Jadwiga. Dziewczynki tęsknią za mamą. Nie rozumieją, dlaczego ich mama nie jest taka, jaka wcześniej. - Moje serce rozpada się na kawałki, kiedy widzę, jak przytulają się do niej, ale Karolina nie reaguje... - przyznaje babcia Poli i Leny. Razem odwiedzają Karolinę, choć nie mają blisko.





































Źródło: Archiwum prywatne

Pani Jadwiga dodaje, że jej córkę ominęły ważne chwile w życiu dziewczynek. - Polunia poszła do przedszkola, Lencia do szkoły, do pierwszej klasy - mówi babcia. Z kolei Karolina miała rozpocząć pracę w salonie fryzjerskim.

Karolina może liczyć na przyjaciółki

Przyjaciółki Karoliny zorganizowały zbiórkę. - Na wszelkie sposoby starają się pomóc, zbierają pieniądze na rehabilitację i sprzęt. - Nie wiemy, czy Karolina będzie chodzić. Na razie ma niedowład czterech kończyn - informują bliscy.

Z różnych źródeł udało się zebrać około 170 tys. złotych. - Jestem bardzo wdzięczna za wszelka okazaną pomoc. Dziękuję bardzo zarówno darczyńcom, jak i przyjaciółkom Karoliny, wszystkim, którzy pomagają - podkreśla pani Jadwiga.

