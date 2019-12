WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze ochrona środowiska 1 godzinę temu Karol wziął sprawy w swoje ręce. "Posadzę milion drzew w 2020" Aby poprawić jakość powietrza w Polsce oraz przeciwdziałać globalnego ociepleniu postanowiłem rozpocząć wielką akcję wysiewu dębów. Dlaczego akurat dąb? To jedno z najbardziej efektywnych drzew, jeśli chodzi o pochłanianie CO2 z atmosfery. Ponadto gatunek ten zapewnia pożywienie ogromnej liczbie gatunków zwierząt żywiących się żołędziami a więc pozytywnie wpływa na ekosystem - napisał pan Karol pod swoją zbiórką na portalu wspieram.to. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Karol Kilon) Cześć nazywam się Karol. Jestem zatroskanym rodzicem dwójki dziewczynek, który nie chce pozwolić aby moje dzieci żyły na Planecie zniszczonej rabunkową gospodarką człowieka. Jedną z największych szkód jakie wyrządziliśmy Ziemi jest wycięcie prastarych lasów. Drzewa są bardzo ważnym elementem ekosystemu. Produkują tlen oraz pochłaniają CO2. Jedno drzewo pochłania rocznie 6-7 kg CO2, a jeden hektar lasu równoważy roczną emisję spalin czterech samochodów osobowych. W skali 2020 jestem w stanie dokonać zasiewu miliona potencjalnych drzew. Jak to zrobię? Planuję kupić milion żołędzi a następnie zasadzić je na obrzeżach polskich lasów. Koszt posadzenia jednego drzewa to jedyne 10 groszy. Jeśli uda mi się zebrać 100 000 złotych to fundusze te pozwolą sfinansować wysiew miliona żołędzi, z których wyrosną piękne dęby. Na potrzeby raportowania i rozliczenia akcji stworzę aplikację, w której zaznaczę każde miejsce gdzie zostaną zaimplementowane żołędzie. W ten sposób każdy będzie mógł sprawdzić, gdzie wyrośnie ufundowane drzewo. Zebrane środki spożytkuję na: - zakup miliona żołędzi - transport i przechowanie żołędzi - udostępnienie gruntu przez właścicieli - stworzenie aplikacji lokalizującej posadzone drzewa Jeśli uda mi się zebrać więcej niż 100 000 złotych wówczas wysieję więcej niż milion żołędzi, licząc, że każde 10 groszy to jedno drzewo! Cel projektu Celem realizowanego przeze mnie projektu jest walka z globalnym ociepleniem oraz poprawa jakości powietrza w Polsce. Jeśli uda mi się wysiać milion drzew to ten fakt wpłynie wydatnie na wyłapywanie CO2 oraz innych gazów cieplarnianych i pyłów z atmosfery oraz zwiększenie produkcji tlenu. Nagrody Nagrodę za wsparcie mojego projektu odbierze każdy z nas. Będzie to czyste powietrze, którym będziemy oddychać oraz powstrzymywanie zmian klimatycznych. Nagrodę tę otrzyma każdy, kto wpłaci minimum 1 złotówkę! Dodatkowo każdy kto wpłaci minimum 100 zł otrzyma ode mnie kawę żołędziówkę eko 200 gram. Osoby, które wpłacą minimum 10 zł otrzymają ode mnie żołądź do samodzielnego posadzenia dębu. W przypadku pozostałych kwot prześlę fundatorom inne, ekologiczne produkty firmy Dary Natury. O autorze zbiórki Nazywam się Karol Kilon i akcję sadzenia drzew będę prowadził samodzielnie. Jeśli liczba ufundowanych żołędzi przekroczy możliwości jednej osoby wówczas do posadzenia drzew w zatrudnię adekwatną liczbę pomocników. Największym ryzykiem związanym z projektem jest fakt, że w przypadku ogromnego zainteresowania może brakować w szkółkach żołędzi. W takim wypadku nadwyżkę drzew posadzę jesienią 2020 gdy pojawią się nowe żołędzie. Wówczas czas realizacji projektu będzie musiał ulec wydłużeniu do 30 listopada 2020. Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące