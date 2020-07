Karkonosze: Tłumy turystów. KPN przypomina o zasadach bezpieczeństwa

W Karkonoszach gromadzą się tłumy turystów. Mimo pandemii w góry wyjeżdża coraz więcej ludzi. Doskonale widać to na zdjęciu opublikowanym przez Karkonoski Park Narodowy. To zupełnie zrozumiałe - piękna pogoda za oknem zachęca do długich górskich wycieczek i spędzania czasu na świeżym powietrzu.