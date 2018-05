Karczewski mówi o ryzyku epidemii w Sejmie. Matka odpowiada zdjęciem z Sejmu

Marszałek Senatu stwierdził, że w związku z protestem osób niepełnosprawnych w sejmie istnieje "zagrożenie epidemiologiczne". Katarzyna Milewicz, która w Sejmie protestuje z dwiema córkami, pokazuje zdjęcie sejmowego prysznica. – Panie marszałku, proszę się nie ośmieszać – mówi.

Marszałek Senatu nie jest pierwszym politykiem PiS, którego komentarz na temat protestu w Sejmie, budzi duże kontrowersje. - Skoro są określone ramy, jest sytuacja, jaka jest, jest również epidemiologiczna sytuacja. To są osoby, które długo przebywają w jednym miejscu, więc jest też zagrożenie epidemiologiczne. Więc też nie może być sytuacji takiej, że wszyscy przychodzą, odwiedzają i się spotykają. No przepraszam bardzo, to jest protest, a nie odwiedziny ciągłe – stwierdził Stanisław Karczewski.