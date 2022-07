Kapitan samolotu uniemożliwił deportację Irakijczyka? Straż Graniczna wyjaśnia

Jak informuje Radio TOK FM, Irakijczyk miał uciec ze swojego kraju po udziale w demonstracjach na rzecz demokracji. Mężczyzna przebywał w zamkniętym ośrodku w Polsce, a we wtorek miał zostać nieoczekiwanie przetransportowany z Przemyśla do Warszawy na lot do Stambułu. Dziennikarze rozgłośni podają, że to Straż Graniczna zrezygnowała z kolejnej próby deportacji.