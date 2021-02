Kapelani w skarbówce. Pensja 6 tysięcy? Z nagrodami i dodatkami znacznie więcej...

Przypomnijmy, miesięczne przeciętne wynagrodzenie duchownego zatrudnionego w KAS wyniosło w ubiegłym roku ponad 6 tys. zł . Jest to ponad 900 zł więcej od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r., które jak podał GUS wyniosło 5167,47 zł.

Jako pierwszy informacje ujawnił na ten temat poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek, który zgłosił się do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienia. Polityk zapytał o ubiegłoroczne zarobki kapelanów w Krajowej Administracji Skarbowej. Z odpowiedzi resortu wynikało, że największe średnie uposażenie kapelan otrzymał w lutym 2020 r. - 6 246,64 zł. Najmniejsze? We wrześniu. Wtedy wyniosło 5978,53 zł - wciąż zdecydowanie powyżej średniej krajowej. Dane, które otrzymał polityk opozycji obejmowały styczeń – listopad 2020 r. Rok wcześniej kapelani otrzymywali ok. 5,7 tys. zł wypłaty.