Kanibale spod Choszczna. Jak doszło do tej zbrodni?

Mięso z królika

Z ustaleń śledztwa wynika, że feralnego dnia najpierw pili alkohol w Kołkach, a potem tarpanem Zbigniewa B. (ksywa Bułan) wybrali się do wiejskiej smażalni ryb U Józka w Łasku. Tam coś przekąsili i pili wódkę, którą Józek lał spod lady. Gdy M. zauważył znajomego, z którym miał zatarg o pieniądze, wyprosił go na zewnątrz, a następnie pobił i ze Zbigniewem B. zapakował do tarpana. Wsiedli też pozostali panowie i ruszyli nad jezioro w Ługach. Po drodze dalej pili, a M. i B. kłócili się z "nn mężczyzną". Nad jeziorem, przy brzozie, M. rozpalił ognisko i powiedział do B.: "Wiesz, co masz robić". Ten pobił mężczyznę, usiadł na nim i poderżnął mu gardło, po czym odciął głowę. Zdjął ofierze ubranie, "wypatroszył ją i odciął pięć kawałków tkanki miękkiej. Tak odcięte kawałki pozostali nabili na wcześniej przygotowane kijki, które mieli w samochodzie, i upiekli na ognisku, a następnie każdy z uczestników zdarzenia spożył swój przydział" – czytamy w akcie oskarżenia. Potem M. i B. zawinęli pozostałości zwłok w folię, obciążyli kamieniem i wypłynęli pontonem na jezioro, żeby szczątki zatopić. Po powrocie nadal biesiadowali, a rankiem Robert M. pozostałości rozdzielił pomiędzy uczestników, żeby wzięli je do domu (jeden z nich zabrał też czapkę ofiary).