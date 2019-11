Kandydaci PiS do Trybunału Konstytucyjnego. Kamila Gasiuk-Pihowicz: to kpina i szyderstwo z TK

To kpina i szyderstwo z Trybunału Konstytucyjnego i wszystkich obywateli i obywatelek – stwierdziła Kamila Gasiuk-Pihowicz, komentując informację, że Stanisław Piotrowicz, Krystyna Pawłowicz oraz Elżbieta Chojna-Duch będą kandydatami PiS na sędziów TK.

Marcin Kierwiński ocenił, że kandydaci PiS to symbol "postępującego procesu upolityczniania Trybunału Konstytucyjnego".

- Wszystkie skompromitowane osoby, które nie dostały się do Sejmu, dziś mają trafić do Trybunału Konstytucyjnego - podkreślił, dodając, że Stanisław Piotrowicz to "twarz dewastowania polskich sądów".