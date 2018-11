Kanada: Zniszczono fasadę polskiego kościoła w Vancouver

Nieznani sprawcy namalowali na ścianie kościoła napisy "Nazi raus" oraz "Antifa". Polscy parafianie są w szoku i protestują przeciwko nazywaniu ich nazistami.

O bulwersującej sprawie poinformował kanadyjski portal globalnews.ca. Palacy, którzy przyszli w niedzielny poranek na mszę św. do kościoła pw. św Kazmierza na rogu 27th Avenue oraz Iverness Street, byli w szoku. Przywitało ich ogromne graffiti wymalowane w krzykliwych kolorach na ścianie budynku.

Na drzwiach wejściowych do katolickiego przedszkola, znajdującego się przy kościele, widniał ogromny napis "Antifa", co oznacza antyfaszystowki lewicowy ruch, znany z dość radykalnych działań. Oprócz tego, na ścianie znalazł się napis "Nazi raus" (naziści wynocha) oraz "refugee welcome" (witamy uchodźców). Obok znak zakazu, w który wpisana została falanga - symbol, którym posługują się Obóz Narodwo-Radykalny i Narodowe Odrodzenie Polski.