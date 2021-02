Kamila Gasiuk-Pihowicz przeprosiła Dawida Jackiewicza. Chodzi o słowa z 2017 roku

Kamila Gasiuk-Pihowicz przegrała proces z Dawidem Jackiewiczem . Posłanka 19 lipca 2017 roku w trakcie wystąpienia na posiedzeniu Sejmu powiedziała, że Dawid Jackiewicz brał udział w awanturze, która doprowadziła do śmierci człowieka.

"Dawid Jackiewicz – były minister skarbu w obecnym rządzie Beaty Szydło – w czasie poprzednich rządów PiS w 2006 r. brał udział w awanturze, która doprowadziła do śmierci bezdomnego człowieka. Polityk PiS wdał się z nim w szarpaninę, popchnął go, głowa tego bezdomnego człowieka roztrzaskała się o beton. A potem co zrobiła prokuratura Ziobry? Umorzyła sprawę partyjnego kolegi, mimo że po awanturze z nim zginął człowiek" - powiedziała wtedy posłanka.