Kamil Kiszka zaginął. Szuka go policja i GOPR

Wieczór kawalerski w Międzybrodziu Żywieckim to ostatni moment, kiedy widziany był Kamil Kiszka. 29-latek wyszedł w środku imprezy i do tej pory nie skontaktował się z rodziną i nie wrócił do domu. Szuka go policja i GOPR.

Kamil Kiszka nie dał znaku życia od nocy z soboty na niedzielę (Facebook.com, Fot: Paulina Kiszka)

Kamil Kiszka to mieszkaniec Targanic koło Andrychowa. Po raz ostatni mężczyzna był widziany w nocy 11 na 12 maja w Międzybrodziu Żywieckim (woj. śląskie).

29-latek Około godziny 1:30 wyszedł z imprezy, będąc pod wpływem alkoholu. Od tamtej pory nie kontaktował się z nikim ze znajomych i rodziny i nikt go nie widział.

Kamil Kiszka - jak wygląda

W dniu zaginięcia Kamil Kiszka był ubrany w ciemnogranatowe spodnie, ciemne buty typu sportowego, w sportową bluzę i sportową koszulkę. Mężczyzna ma 187 cm wzrostu, jest średnio zbudowany. Ma niebieskie oczy i krótkie włosy w kolorze ciemny blond.

Rodzina i znajomi od godziny 8 wspierają policję w poszukiwaniach. Grupa zaczęła od okolic domku letniskowego w Międzybrodziu Żywieckim na ul. Isepnickiej 1. Rodzina 29-latka prosi o wszelką pomoc w poszukiwaniach i przekazywanie policji wszystkich informacji mogących pomóc w sprawie, dzwoniąc pod numer telefonu: 888 781 029 lub 112.