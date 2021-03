Kamil Bortniczuk i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk gośćmi programu "Tłit"

Co dziś w programie? Robert Lewandowski został oficjalnie odznaczony przez Andrzeja Dudę "za wybitne osiągnięcia sportowe, za promowanie Polski na arenie międzynarodowej". Kapitan kadry odebrał od prezydenta Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Pisarz Jakub Żulczyk poinformował, że ma odpowiedzieć przed sądem za znieważenie prezydenta Andrzeja Dudy. Chodzi o jego wpis, w którym stwierdził, że prezydent "jest debilem". Autorowi "Ślepnąć od świateł" grozi za to do trzech lat więzienia.

Posłanka Monika Pawłowska przechodzi z Lewicy do Porozumienia Jarosława Gowina. Zdaniem Kamila Bortniczuka transfer dotychczasowej wiceszefowej klubu Lewicy to "szok", który dowodzi tego, że od teraz w tej części Porozumienia, której przewodzi Gowin, "nie ma miejsca dla konserwatystów".

"Po prostu oddaj mandat i możesz iść nawet prosto na wycieraczkę do Kaczyńskiego. Krzyż na drogę" - skomentował z kolei wiceszef klubu Lewicy Tomasz Trela.

Czy całkowity lockdown na terenie całego kraju to realny scenariusz? O to m.in. pytany był doradca premiera ds. COVID-19, prof. Andrzej Horban. - Jeżeli utrzyma się tendencja wzrostowa (liczby zakażeń - przyp. red.), to pora zacząć się bać - ostrzegł.