Kalisz. Policja skontrolowała siłownię. Mogą posypać się kary

Do interwencji w kaliskiej siłowni doszło w czwartek około godziny 15.00. Policjanci przez ponad godzinę próbowali skłonić właściciela, by wykonał ich polecenie i wpuścił ich do środka. Kiedy się ugiął okazało się, że w obiekcie mimo obowiązujących obostrzeń przebywa 30 osób.

Funkcjonariusze sprawdzą również czy właściciel obiektu miał prawo, by go otwierać. Jeśli okaże się, że otwarcie siłowni nastąpiło w sposób niezgodny z przepisami, to grozić mu będzie grzywna w wysokości do 5 tys. złotych. Sprawą zajmie się wówczas również sanepid, który może nałożyć na właściciela obiektu karę w kwocie od 5 do 30 tysięcy złotych.