Kaliscy antysemici jadą się pomodlić na Jasną Górę

Zebranie na Jasnej Górze to nie koniec planów Wojciecha O. i Marcina O. W swoich transmisjach po wyjściu z więzienia ogłosili, że ich celem są wybory samorządowe i zachęcili sympatyków, by zaczęli się do nich przygotowywać. Członkostwo ruchu nie jest co prawda sprecyzowane, ale ich nagrania liczą po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń.