Kaczyński zapowiada. "Niedługo zmiany w rządzie"

Wybory parlamentarne. Nowy impuls dla PiS? Kaczyński nie wyklucza

Prezes PiS był pytany o to, co miałoby skłonić wyborców do dalszego głosowania na Prawo i Sprawiedliwość w wyborach parlamentarnych. Tu Jarosław Kaczyński wskazał na konkretne rozwiązania zawarte w Polskim Ładzie.