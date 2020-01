Kaczyński wesprze Dudę w kampanii."Jeśli PiS utraci prezydenturę, prezes nic nie będzie znaczył"

Mimo niedawnej operacji kolana, prezes Jarosław Kaczyński będzie aktywnie uczestniczył w kampanii prezydenckiej. - Jeśli Andrzej Duda wybory przegra, to przegra również Prawo i Sprawiedliwość. I nie dokończy kadencji w Sejmie. A Kaczyński nic nie będzie znaczył, jeśli PiS utraci prezydenturę – mówi WP politolog prof. Kazimierz Kik.

Sejm. Połowa grudnia. Dwa tygodnie po zabiegu pojawia się w ławach poselskich Jarosław Kaczyński. Porusza się o kulach. Na jego twarzy maluje się grymas bólu. – To nie jest dla niego przyjemna sytuacja. Odkładał ten zabieg ponad 1,5 roku. Chciał koniecznie trzymać rękę na pulsie przed każdymi wyborami. Nie dało się prezesa przekonać, żeby pojechał do szpitala z dnia na dzień – mówi nam jeden z polityków PiS z otoczenia kierownictwa partii.

Kaczyński wraca do pełni sił

Prezes PiS angażuje się nie bez powodu

W podobnym tonie wypowiada się prof. Kazimierz Kik, politolog. – To będzie walka o wszystko. Panuje powszechne przekonanie, że wybory prezydenckie będą pierwszym etapem, nie licząc Senatu, odbijania władzy przez opozycję. Mogłyby być, ale prawdopodobnie nie będą. Prawdopodobnie - jest tu kluczowym słowem. Kaczyński to wytrawny polityk, intuicyjnie czuje, że to będzie punkt zwrotny. Jeśli Andrzej Duda wybory przegra, to przegra również jako partia Prawo i Sprawiedliwość. I nie dokończy kadencji w Sejmie – uważa prof. Kazimierz Kik.