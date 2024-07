Kaczyński skomentował ustawy o TK. Padły słowa o prezydencie

- To jest próba po prostu zniesienia Trybunału Konstytucyjnego. Bo po co jest TK? Po to, aby kontrolować większość sejmową. Ale oni wprowadzili zasadę, że ta większość może zmieniać każdą decyzję Trybunału, co jest w praktyce zniesieniem TK - skomentował Kaczyński w rozmowie z Telewizją wPolsce.