Prezes PiS wziął udział w spotkaniu zorganizowanym na portalu Albicla.com. Kaczyński odniósł się między innymi do kryzysu w obozie władzy i społeczności LGBT.

Kaczyński o LGBT: "Póki my rządzimy, to nam niczego nikt nie narzuci"

Podczas wirtualnego spotkania klubów "Gazety Polskiej" na portalu społecznościowym Albicla.com, wicepremier Kaczyński został zapytany m.in. o "zagrożenie narzuceniem Polsce ideologii gender i LGBT".

- Póki my rządzimy, to nam niczego nikt nie narzuci. Ci wszyscy, którzy chcą żyć w świecie normalnym, w świecie, w którym kobieta jest kobietą, mężczyzna jest mężczyzną, i nikt nie mówi o kobiecie jako o "osobie z macicą". Jeżeli chcemy żyć w takim społeczeństwie, które odwołuje się do rzeczy oczywistych, trzeba wspierać naszą formację. My to gwarantujemy. Będziemy bardzo zaciekle i twardo bronić. Nigdzie w traktatach europejskich nie ma niczego takiego, co by nas miało skłaniać, czy zmuszać, żebyśmy przyjmowali te reguły, które rzeczywiście dzisiaj na świecie zaczynają dominować i są sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i ograniczają radykalnie wolność, i to wolność ogromnej ilości ludzi, którzy są terroryzowani, żeby przyjąć tego rodzaju ideologię. Nie mamy zamiaru tego robić - oświadczył Kaczyński cytowany przez portal Niezalezna.pl.

Zdaniem wicepremiera, problemy społeczności LGBT są "wymyślone" lub dotyczą jedynie promili ludzi.

- Przy pomocy propagandy można doprowadzić do tego, że nagle w USA (...) 20 proc. młodych mężczyzn ma wątpliwości co do swojej tożsamości płciowej. Ale to jest wynik pewnego zaczadzenia, a nie sytuacja naturalna - powiedział.

Kryzys w obozie rządzącym

Prezes PiS odniósł się także do ostatnich tarć wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Jego zdaniem, różnice zdań wewnątrz koalicji "nie mają żadnego znaczenia".

- Od tego jest kierownictwo koalicji, by pewne sprawy łagodzić i szukać rozwiązań, i to robimy. Jesteśmy nastawieni, by ta kadencja trwała do jesieni 2023 r., do konstytucyjnego terminu wyborów i wierzymy, że nam się to uda, niezależnie od tego, że wybuchy emocjonalne i ambicjonalne poważnie nam w tym przeszkadzają - stwierdził Kaczyński.

