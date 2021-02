Kaczyński, Gowin, Ziobro. Zakończyło się spotkanie

W obozie władzy od kilku tygodni panują napięte nastroje. Najnowszy spór dotyczy zdymisjonowanego niedawno Janusza Kowalskiego. Według nieoficjalnych informacji Wirtualnej Polski, do odejścia wiceszefa Ministerstwa Aktywów Państwowych przyczynił się wyciek założeń nowej strategii premiera Mateusza Morawieckiego. Otoczenie premiera twierdzi, że politycy Solidarnej Polski robili zdjęcia prezentacji "Nowego Ładu" podczas spotkania w Kancelarii Premiera.

Na zarzuty kierowane pod swoim adresem odpowiedział już sam polityk. - Ja w ogóle nie znam tej informacji, to jest jakaś kompletna bzdura - oznajmił w poniedziałek Kowalski w programie WP "Newsroom". Podkreślił, że rozpowszechniane na jego temat doniesienia to "fake newsy", za które odpowiadają osoby z otoczenia premiera. - Jest to duży problem, że kilku młodych ludzi w KPRM, w spółkach Skarbu Państwa, zamiast ciężką pracą, zajmuje się wypuszczaniem nieprawdziwych informacji - dodał polityk.