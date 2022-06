Kaczyński chce wychować Polaków. "To święty obowiązek"

Kaczyński: Wychowywanie patriotów to nasz obowiązek

Zastrzegł jednak, że jest jeden warunek takiego marszu do przodu. Jest to kwestia świadomości społecznej, pewnej zwartości narodowej, poczucia narodowej godności. - Kwestia, którą my tak określamy od bardzo wielu lat: warto być Polakiem - wskazał.