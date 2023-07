Kaczyński chce długo rządzić. PiS przedstawi program "na osiem lat"

Kaczyński chce, by Polska wyglądała, jakby nie było żadnej wojny światowej

- Wreszcie jest ostatnia część programu, czyli taka, która odnosi się do dalszego etapu naszej historii, to znaczy w kolejnych już nawet dziesięcioleciach. Ma ona dwie części, czyli retrospektywną, która odnosi się do tego, co my nazywamy odzyskiwaniem Polski. Tego, co robią np. w tej chwili Niemcy, odbudowując różne zabytki zniszczone w czasie II wojny światowej. My chcemy, żeby Polska w przyszłości, ale to jest perspektywa naprawdę odległa, wyglądała tak, jakby nie było II wojny światowej, ale także i pierwszej - zadeklarował Kaczyński.