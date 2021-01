K2. Kim są Szerpowie? To oni zdobyli najtrudniejszy szczyt zimą

Szerpowie towarzyszyli próbom zdobywania ośmiotysięczników od samego początku (brali udział w próbach zdobycia Mount Everestu w 1922 i 1924 roku). Szczyt udaje się zdobyć 30 lat później. W 1953 roku wchodzą na niego Edmund Hillary i Tenzing Norgay. To wydarzenie otwiera nowy rozdział w dziejach ludu. Od tej pory w Himalaje będą przyjeżdżać rzesze wymagających obsługi turystów, mimo że ich liczbę będzie ograniczać rząd Nepalu (na wejście na niektóre szczyty potrzebne jest specjalne pozwolenie). Przed wybuchem pandemii do podnóży Mount Everestu przybywało rocznie 30 tys. chcących go zdobyć śmiałków.