Już wiadomo, kto zastąpi szefa PKW. Julia Przyłębska wyjawiła nazwisko

29 marca wygasa kadencja szefa Państwowej Komisji Wyborczej Wojciecha Hermelińskiego. Jego następcę ma wskazać prezes Trybunału Konstytucyjnego. - Sędziego Hermelińskiego w PKW zastąpi Grzegorz Jędrejek - wyjawiła we wtorek Julia Przyłębska.

- Tak, jest decyzja. Podpisałam dzisiaj pismo, które jutro zostanie skierowane do prezydenta. W piśmie tym wskazuję sędziego Grzegorza Jędrejka jako kandydata prezesa Trybunału Konstytucyjnego - stwierdziła Julia Przyłębska w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w Polsat News, pytana o następcę Wojciecha Hermelińskiego w PKW.

- Sędzia jest osobą, która jest niezwykle aktywna, niezwykle dynamiczna. Poza tym nie będę ukrywać, że pytałam różnych sędziów, czy widzieliby się w PKW, a on wyraził gotowość, bo to jednak dodatkowe zadanie - tłumaczyła Przyłębska. - Niestety, niektórzy powiedzieli: nie mogę przyjąć, bo mam tyle zajęć związanych np. z pracą na uczelni, czy jestem w trakcie przygotowywania jakiejś dysertacji naukowej i w związku z tym nie podołam takiemu obowiązkowi. Natomiast sędzia Jędrejek zgodził się, z czego się bardzo cieszę, bo uważam, że to świetny kandydat. Mam nadzieję, że nie będzie przeciwko niemu stosowana mowa nienawiści - dodała.