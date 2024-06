Już się zaczęło. Czerwone flagi nad Bałtykiem - zakwitły sinice

- Do wody wchodzimy na własną odpowiedzialność. My, jako sanepid, kontrolujemy stan wód i przestrzegamy przed niebezpiecznym dla zdrowia zakwitem. Nie możemy egzekwować przestrzegania ostrzeżeń, nie wystawiamy mandatów. Apelujemy jednak do zdrowego rozsądku - podkreślił Zbigniew Zawadzki w rozmowie z Wirtualną Polską.