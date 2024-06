Już od dziś. Duże zmiany dla kierowców w Warszawie

Drogowcy testowali już urządzenie, które chcą udostępnić Straży Miejskiej do końca roku. - Zarówno Policja jak i Straż Miejska mają prawo zatrzymać pojazd do kontroli. Natomiast my testowaliśmy system kontroli na bazie kamer, który działa na zasadzie preselekcji. Wyłapuje pojazd, który nie spełnia norm, a następnie patrol ustawiony 200 metrów dalej zatrzymuje go do kontroli, będąc pewnym, że nie spełnia on norm - powiedział Puchalski.