Już milion Bystrzaków odebranych przez klientów Biedronki

Już milion maskotek towarzyszących akcji Gang Bystrzaków trafiło do klientów sieci Biedronka. To już naprawdę ostatni moment, aby mieć szansę na ich otrzymanie, bo naklejki uprawniające do ich odbioru można zbierać tylko do soboty (19.11) włącznie. Trójkę bohaterów gangu będzie można odebrać do 3.12.2022. A do tej pory, dzięki akcji lojalnościowej Klienci Biedronki zaoszczędzili już ponad 520 mln zł.