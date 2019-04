"Józef Piłsudski" może już latać z VIP-ami

Boeing 737 "Józef Piłsudski" ma już zdolność przewożenia najważniejszych osób w państwie - informuje tvn24.pl. Według informatora portalu trzy załogi miały spędzić w powietrzu wystarczającą liczbę godzin i dostać certyfikat na VIP-owskie loty.

Na początku tego roku pojawiały się informacje, że "Józef Piłsudski" nie będzie mógł latać ze względu na brak wyszkolenia pilotów. Głównym powodem była niewystarczająca liczba wylatanych godzin. Według specjalistów samolot miał wejść do służby najwcześniej 2020 roku.

- W tym roku odbyły się dodatkowe szkolenia na symulatorach. Od końca marca trzy załogi są gotowe do lotów o statusie HEAD - mówi portalowi informator zbliżony do Ministerstwa Obrony Narodowej. HEAD to status nadawany samolotom, na których pokładzie znajduje się prezydent, premier oraz marszałkowie Sejmu i Senatu.