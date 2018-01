John Godson: opozycja nie ma lidera. Mógłby nim być Donald Tusk

Były poseł PO, a następnie Polski Razem, John Godson bacznie śledzi ze swojego nigeryjskiego rancza to, co dzieje się w Polsce. Jego zdaniem opozycja w Polsce jest rozdrobniona, więc mało skuteczna. - I tutaj widzę właśnie tę skuteczność Jarosława Kaczyńskiego. Odłożył swoje ambicje, nie ma go w rządzie i udało się zjednoczyć prawicę - stwierdził były poseł.

Były poseł John Godson uważa, że opozycja w Polsce nie ma lidera (East News, Fot: Krystian Dobuszynski/REPORTER)

Godson, który był gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM, był pytany m.in. o ocenę tego co dzieje się w Polsce. - Ja bym nie chciał w ogóle komentować, czy to dobre czy złe. Wydaje mi się, że każdej takiej zmianie trzeba dać szansę. Dopiero po jakimś czasie można to ocenić - stwierdził.

Były poseł nie jest zdziwiony faktem, że opozycja krytykuje rząd. - Rolą opozycji jest krytyka. Nie można więc mieć im za złe, że krytykują. To jest polityka. Osobiście z pewną dozą nadziei patrzę na ten nowy rząd. Nie mam nic do tych osób: począwszy od premiera Mateusza Morawieckiego, kończąc na tych osobach, które są nowo powołane na ministrów. Dajmy im szansę - zaapelował.

Godson, który do Sejmu dostał się jako poseł PO, pytany był o to, czy obecna opozycja ma jakieś szanse w nadchodzących wyborach samorządowych. - Dzisiaj opozycja jest rozdrobniona. Więc jeżeli ma być jakakolwiek skuteczność muszą postawić swoje ambicje na boku i zjednoczyć się. I tutaj widzę właśnie tę skuteczność Jarosława Kaczyńskiego. Odłożył swoje ambicje, nie ma go w rządzie i udało się zjednoczyć prawicę. Tak samo myślę, że jeżeli opozycja miałaby jakikolwiek wpływ, po pierwsze musi się zjednoczyć - stwierdził.

Gość Krzysztof Ziemca podkreślił także, że PO nie może lekceważyć spraw społecznych. - Jak byłem w Sejmie, trąbiliśmy o tym. Mówiliśmy o pomocy dla najbiedniejszych, dla rodzin wielodzietnych. Dziś robi to PiS, dlatego ma poparcie - ocenił.

Na pytanie prowadzącego program czy widzi wśród przedstawicieli opozycji kandydata na lidera, który mógłby ją zjednoczyć odparł, że nie. - Ale wydaje mi się, że z czasem, jeżeli Donald Tusk by wrócił - byłby takim liderem - dodał.

Godson pytany był także przez Krzysztofa Ziemca o stanowisko polskiego rządu w kwestii uchodźców. - Po pierwsze, ja jestem tego zdania, że na dramaty ludzi, takie jak uchodźców, trzeba patrzeć przychylnie. Kiedyś Polacy też byli uchodźcami. Pamiętam, czytałem, czy to było w Tanzanii czy Kenii. Nie wiadomo, kiedy to nam się znów przytrafi - odparł były poseł.