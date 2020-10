Joe Biden zwyciężył prezydencką "pyskówkę"

Dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" pisze: "Byłoby naiwnością sądzić, że debata pomiędzy kandydatami na najwyższe stanowiska w państwie przebiegać będzie jak dysputa na kolegium filologów klasycznych, którzy w spokojny sposób porównują wyniki swoich badań. Może zrobić się gorąco; w końcu demokratyczna konkurencja rozwija się również dzięki pasji i emocjom. Ale to, co zaoferowano w pierwszym tak zwanym pojedynku kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych, przeraziło nawet zwolenników takich zażartych debat. Polegała ona na obrażaniu i wchodzeniu w słowo przeciwnikowi, czego efektem był chaos. W szczególności prezydent Trump (...) postawił na tego rodzaju grubiański atak. Ignorował upomnienia prezentera i zademonstrował swoje złe maniery. Próba zdyskredytowania synów przeciwnika, by pogrążyć ojca, była fatalna".

Joe Biden czeka aż Trump sam się zdemontuje

Ostre słowa Mosbacher dla WP. "Niewielu ambasadorów by się zdecydowało na tak szczerą rozmowę"

Joe Biden zwyciężył w "mało atrakcyjnej pyskówce"

Komentatorowi dziennika "Frankfurter Rundschau" telewizyjny pojedynek pomiędzy Trumpem a Bidenem przypominał "miejscami bardziej mało atrakcyjną pyskówkę niż dyskusję. Zadbał o to przede wszystkim urzędujący prezydent, który prawie od początku nie trzymał się uzgodnionych reguł, co chwila w agresywny sposób przerywał przeciwnikowi, obrażając go lub próbując go zagadać. Trump wydaje się już nie wierzyć, że będzie w stanie wygrać wybory za pięć tygodni. Zbyt wielkie są jego straty w sondażach. Dlatego też nie postawił na przekonanie wahających się wyborców, ale polaryzował, aby zmobilizować swoich zwolenników. Jednak z poparciem 30 do 40 procent nie da się wygrać wyborów. Dlatego tak uparcie twierdzi, że głosowanie nie zostanie przeprowadzone prawidłowo. To jest próba delegitymizacji wyborów po to, by nie uznać ich wyniku".