Zaprzysiężenie Joe Bidena. 46. prezydent USA złożył przysięgę

Zaprzysiężenie Joe Bidena. Stany Zjednoczone mają 46. prezydenta

USA. Zaprzysiężenie Joe Bidena. "Potrzebujemy jedności"

- Szanowni państwo, moi drodzy rodacy Amerykanie. To dzień Ameryki. To jest dzień historii, nadziei i odnowienia. Dziś świętujemy nie wybór kandydata, ale demokrację. Dowiedzieliśmy się, jak ona jest cenna i krucha. W tej chwili ta demokracja zatriumfowała - powiedział Joe Biden w swoim pierwszym wystąpieniu jako 46. prezydent USA.

Demokrata zaznaczył, że demokracja Ameryki zdała egzamin. - Właśnie złożyłem świętą przysięgę. Tę przysięgę, którą jako pierwszy złożył George Washington. W demokracji najważniejsi jesteśmy my wszyscy, my naród - podkreślił Joe Biden.

46. prezydent USA zaznaczył, że Ameryka znalazła się w ogniu walki z koronawirusem. - Zew, chęć do życia mówi: teraz. Musimy przeciwstawić się przeciwnościom, pokonać je. By zabezpieczyć duszę Ameryki, potrzebujemy dużo więcej niż głosów. Potrzebujemy jedności - powiedział polityk.

- To jest nasza chwila w historii, a jedność jest jedyną drogą naprzód. Jeżeli zrobimy to, nie poniesiemy porażki. Nigdy jej nie ponieśliśmy. Dziś, w tej chwili, zacznijmy się słuchać, okazywać sobie szacunek. Polityka nie musi być ością niezgody - dodał Joe Biden.

USA. Zaprzysiężenie Joe Bidena. "Będę was bronił, będę bronił Ameryki"

Świeżo zaprzysiężony prezydent USA zaznaczył, że w poszukiwaniu jedności ważną rolę odgrywa konsensus. - Czasem trzeba odpuścić. Musimy na bok odłożyć politykowanie. Przejdziemy przez to razem. Wszyscy mamy rodzinę, bliskich, którzy zmarli, poświęcając się dla naszego kraju - mówił polityk.

Po tych słowach Joe Biden poprosił o chwilę ciszę dla tych, którzy zginęli w ostatnim czasie. - Jako swój pierwszy prezydencki akt chciałbym poprosić was o wspólną, cichą modlitwę w intencji 400 tys. Amerykanów, którzy stracili życie przez pandemię - powiedział.

- Daję wam słowo. Będę was bronił, będę bronił Ameryki. Będę robił to wszystko, byśmy razem mogli napisać nowy rozdział historii amerykańskiej. Niech to będzie historia, która będzie nas inspirować - podkreślił Joe Biden.