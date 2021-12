Joe Biden przedstawia swojego nowego psa. Oto Komandor

W marcu natomiast miał miejsce incydent z innymi czworonogami prezydenckiej pary. Major, trzyletni pies przygarnięty ze schroniska, przeżył niemiłe chwile, przestraszył się i doszło do ataku na pracowników Białego Domu. On i drugi pies, 12-letni owczarek o imieniu Champ, zostały po tym wydarzeniu odesłane do domu Bidenów w Delaware, ale zsyłka nie trwała długo.