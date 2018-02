Joanna Scheuring-Wielgus wygrała w sądzie z Jackiem Międlarem. Rozważa kolejny pozew

Były ksiądz został prawomocnie skazany za znieważenie posłanki Nowoczesnej. To jednak nie koniec batalii. Jacek Międlar bowiem nie odpuszcza, polityk też nie zamierza. - Miarka się przebrała - powiedziała w rozmowie z WP.

Sześć miesięcy ograniczenia wolności dla Jacka Międlara - to prawomocny wyrok sądu w sprawie znieważenia Joanny Scheuring Wielgus. O utrzymaniu wyroku w mocy poinformował na Twitterze adwokat posłanki Jarosław Kaczyński. Wpis udostępniła też sama zainteresowana - posłanka Nowoczesnej. "To dobra wiadomość" - napisała.

Niezadowolony z decyzji sądu jest Międlar. "Będę wnosił o kasację. Ten wyrok to pogwałcenie prawa do wolności słowa” - napisał na Twitterze.

We wtorek Międlar opublikował kolejny film, w którym atakuje posłankę. Występuje w nim ogolony na łyso i nawiązuje do swojej fryzury. - Niech posłuży ona za przykład dla Joanny Scheuring-Wielgus. Tak powinna wyglądać kobieta, która kolaboruje z niemieckimi wrogami - mówi.

Jest reakcja

- On publikuje filmy i pisze teksty o mnie co najmniej raz w tygodniu. Zbieram wszystkie te materiały. Porównał mnie do Hitlera, obraża moją rodzinę. Nie odpowiadałam na jego zaczepki, by nie podbijać mu popularności. Będę rozmawiać z prawnikiem. Rozważam pozwy cywilne - przyznała.