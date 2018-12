Joanna Scheuring-Wielgus chce dymisji Episkopatu. Wybiera się z raportem do papieża

- Wielu biskupów w ostatnich latach ukrywało i przenosiło przestępców z parafii do parafii - uważa Joanna Scheuring-Wielugs. Posłanka partii Teraz! chce, by w związku z tym zdymisjonowano polski Episkopat. Zamierza do tego doprowadzić osobiście.

Joanna Scheuring-Wielgus uważa, że dymisja Episkopatu jest możliwa (PAP, Fot: Mateusz Grochocki)

- Jesteśmy w procesie uświadamiania Polaków ws. przypadków pedofilii w Kościele (…) coraz więcej ludzi wie więcej na ten temat i uświadamia sobie to zło - powiedziała w rozmowie z portalem gazeta.pl Joanna Scheuring-Wielgus.

Posłanka partii Teraz! ostatnio zażądała usunięcia z Gdańska pomnika ks. Henryka Jankowskiego.. W "Dużym Formacie" opisano wspomnienia kobiety, którą duchowny miał molestować w dzieciństwie. - Ważny jest nacisk społeczny - zaznaczyła. Ale na tym nie zamierza poprzestać. - Moim celem jest doprowadzenie do dymisji Episkopatu. Wielu biskupów w ostatnich latach ukrywało i przenosiło przestępców z parafii do parafii - powiedziała Scheuring-Wielgus.

I zapewniła, że ma już gotowy plan, jak to zrobić. W lutym odbędzie się spotkanie przewodniczących episkopatów z całego świata dotyczące nadużyć wobec nieletnich. Posłanka Teraz! chce tam pojechać i wręczyć papieżowi Franciszkowi raport dotyczący pedofilii w polskim Kościele. Jak twierdzi, prowadzi już na ten temat rozmowy z Watykanem.

Scheuring-Wielgus przypomniała, że w maju episkopat Chile podał się do dymisji po kryzysie wywołanym nadużyciami duchownych.

