Jezioro Czarnoleskie. Utonął mężczyzna

Nie żyje mężczyzna, który wypadł z łódki na Jeziorze Czanoleskim w gminie Skórcz. Ciało znaleziono w piątek rano.

W czwartek po południu strażacy z Starogardu Gdańskiego odebrali zgłoszenie o wypadku. Gdy przyjechali na miejsce, czyli na brzeg Jeziora Czarnoleskiego w gminie Skórcz, znaleźli wywróconą, częściowo zatopioną łódkę, której trzymał się mężczyzna nawołujący pomocy. Ratownicy wyciągnęli go z wody i przekazali Zespołowi Ratownictwa Medycznego - donosi Radio Tczew.

Do pomocy wezwano także nurków ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego Kościerzyna. Poszukiwania trwały do zapadnięcia zmroku. Bez rezultatu. Akcję wznowiono w piątek rano, brało w niej udział łącznie 9 zastępów straży. Po godzinie 7:14 znaleziono ciało drugiego mężczyzny. Znajdowało się ok. 50 metrów od brzegu.