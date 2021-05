"Jesteście przestępcami". Komisja Etyki Poselskiej zajęła się wnioskiem o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego

Opozycja: Haniebne słowa Kaczyńskiego

Opozycja słowami Kaczyńskiego była oburzona. Poseł PO Robert Kropiwnicki złożył w tej sprawie wniosek do sejmowej Komisji Etyki. - Te słowa były niedopuszczalne. Chwilę wcześniej ten sam człowiek wychodził i mówił, jak to upadł język parlamentarny w polskim Sejmie, jak niska stała się debata. A chwilę potem wychodzi, obraża. To rzecz niedopuszczalna, by poważny człowiek w ten sposób odnosił się do kogokolwiek, jeszcze tym bardziej do innych parlamentarzystów - uważa Robert Kropiwnicki.