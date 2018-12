Jest reakcja Antoniego Macierewicza na doniesienia ws. Rydzyka. Mocne słowa

- Rozmawiałem z o. Rydzykiem kilka dni temu, nic o tym nie wiedział. Mamy do czynienia z próbą stworzenia faktu medialnego. Nic nie wiem i nie wydaję mi się, aby o. Rydzyk coś wiedział. Być może to fake news - to reakcja Antoniego Macierewicza doniesienia Wirtualnej Polski ws. nowej partii politycznej "Ruch Prawdziwa Europa".

Antoni Macierewicz do doniesień WP odniósł się na antenie Telewizji Republika (PAP, Fot: Jakub Kamiński)

Jak ustaliła Wirtualna Polska, do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął już wniosek o rejestrację nowej partii politycznej. Pierwszym celem "Ruchu Prawdziwa Europa" mają być najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego. - Według wewnętrznych sondaży mamy ok. 18 proc. poparcia. Dostaniemy ok. 7-8 mandatów w PE - zapewniał nas jeden z inicjatorów przedsięwzięcia, współpracownik ojca Tadeusza Rydzyka.

Kto miałby być w nowej partii i wystartować do Parlamentu Europejskiego? M.in. były minister środowiska Jan Szyszko oraz posłanka Anna Sobecka. Na liście nie ma byłego szefa MON Antoniego Macierewicza. - Rozgrywałby to w PiS. I grałby tylko na siebie - podkreślało nasze źródło. Co na to Macierewicz? Do doniesień WP odniósł się na antenie Telewizji Republika. - Rozmawiałem z o. Rydzykiem kilka dni temu, nic o tym nie wiedział. Mamy do czynienia z próbą stworzenia faktu medialnego. Być może ktoś został przez kogoś podpuszczony. Nic nie wiem i nie wydaję mi się, aby o. Rydzyk coś wiedział. Być może mamy do czynienia z fake newsem - powiedział.

Przypomnijmy,w sobotę w Toruniu odbyła się uroczystość 27. rocznicy powstania Radia Maryja. Wśród gości nie zabrakło najważniejszych polityków PiS: premiera Mateusza Morawieckiego, szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego, szefa MON Mariusza Błaszczaka, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro oraz minister KPRM Beaty Kempy. Na uroczystościach nie pojawił się prezydent Andrzej Duda. W programie "Tłit" prezydencki minister Paweł Mucha tłumaczył, dlaczego.

