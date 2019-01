Jest postępowanie dyscyplinarne wobec Daniela Kołnierowicza

Jak ustaliła Wirtualna Polska, komendant główny policji wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec szefa podlaskiej policji Daniela Kołnierowicza. Chodzi o wypowiedź sprzed miesiąca, w której białostocki komendant wojewódzki ogłosił konkurs na "najlepszy donos" na posłankę PO Bożenę Kamińską.

Informację o postępowaniu dyscyplinarnym potwierdziliśmy w źródłach zbliżonych do kierownictwa Komendy Głównej Policji. - Komendant Główny Policji przychylił się do sprawozdania rzecznika dyscypliny KGP, który wnioskował o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego - mówi nam nasze źródło. Postępowanie dyscyplinarne wszczęto po trwającym ok. 30 dni postępowaniu wyjaśniającym. Z naszych ustaleń wynika, że czynności dyscyplinarne mogą potrwać miesiąc z możliwością przedłużenia do ok. dwóch miesięcy. Postępowanie dyscyplinarne wobec szefa podlaskiej policji może zakończyć się zarówno: naganą, obniżeniem stopnia bądź wydaleniem ze służby, ale także uniewinniem oraz ewentualnym umorzeniem.