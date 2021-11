Jest oficjalny plakat Marszu Niepodległości. Narodowcy zakpili z Trzaskowskiego

Marsz Niepodległości uroczystością państwową

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwołał we wtorek konferencję prasową w związku z decyzją rządu o usankcjonowaniu Marszu Niepodległości poprzez ustanowienie go wydarzeniem pod państwową opieką. - Tego typu wnioski powinny do nas trafić wiele dni temu. Zostało to zrobione w ostatniej chwili - powiedział prezydent stolicy.