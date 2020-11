Jest decyzja rządu w sprawie szkół i zimowych ferii

Jak przekazał na konferencji premier Mateusz Morawiecki, szkoły mają być nadal zamknięte. Kolejne przedłużenie nauki zdalnej będzie obowiązywać od 29 listopada do świąt Bożego Narodzenia. Później w szkolnym kalendarzu jest przerwa międzyświąteczna. Natomiast na początku stycznia rząd zdecydował się wysłać wszystkich uczniów z całej Polski na zimowe ferie. Potrwają one od 4 do 17 stycznia.

Premier zaapelował, by podczas ferii zostać w domach. - Ma to być przerwa od nauki, proszę, by nie planować w tym terminie wyjazdów - mówił Mateusz Morawiecki.

- Byliśmy nakłaniani do otwarcia szkół. Zdecydowaliśmy, że będzie kontynuacja zamknięcia szkół do 23-24 grudnia. Ferie, które zwykle były rozłożone na różne województwa w różnym czasie, dzisiaj muszą być skumulowane w jednym czasie po to, by ruch był najmniejszy, by nie zamawiać wyjazdów, by nie wyjeżdżać za granicę, by siedzieć w domu, by mobilność była jak najmniejsza - argumentował szef rządu.