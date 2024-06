Jest data pogrzebu Jerzego Krzanowskiego. Prośba rodziny: "Będziemy wdzięczni"

Jerzy Krzanowski pochodził właśnie z Turaszówki, która kiedyś była oddzielną wsią pod Krosnem. Tam dorastał, uczęszczał do lokalnej parafii i tam też zaczynał swoją drogę do przedsiębiorczości. W barze przy krytej pływalni sprzedawał frytki, tak naprawdę zaczęła się jego przygoda z biznesem. Chociaż przez kolejne lata milioner zamieszkiwał inne okolice Krosna, to Turaszówka miała dla niego szczególne znaczenie. Wielokrotnie powtarzał to w rozmowach z mediami i innymi przedsiębiorcami. "Jestem z Turaszówki" - poprawiał dziennikarzy, którzy przypisywali mu adres jasielski (siedzibę Nowego Stylu). Mieszkańcy sądzą, że wybór przez rodzinę Turaszówki jako miejsca pożegnania jest więc symboliczny.