Jeśli sprzątać to na całego!

Ty też masz dość nadmiaru? Treści, informacji i… śmieci? Tak? Nie jesteś sam. Dlatego powstała akcja #SKUTECZNIEPOSPRZATANE – wspólne dzieło marki Tefal i Fundacji Nasza Ziemia. I dlatego zakończyła się w tak nieoczekiwany sposób!

Celem akcji było oczyszczenie ze śmieci wybranego parku narodowego w Polsce. O tym, które miejsce zostanie uprzątnięte, można było zadecydować, biorąc udział w głosowaniu na stronie www.skutecznieposprzatane.pl . I chociaż początkowo tylko wybrany przez konsumentów park miał być posprzątany, to marka Tefal wraz z Fundacją Nasza Ziemia postanowił posprzątać wszystkie parki biorące udział w akcji, dając w pełni wyraz hasłu kampanii: #SKUTECZNIEPOSPRZATANE. Do akcji zostały wytypowane cztery parki narodowe: Kampinoski, Wigierski, Roztoczański i Gorczański.

Dlaczego międzynarodowa firma zainteresowała się problemem śmieci w Polsce? Bo sami dbają o to, by ich produkty jak najdłużej były sprawne.

- Podejście, jakie praktykuje Tefal to przykład balansu pomiędzy chęcią bycia rynkowym liderem, a szacunkiem dla środowiska. 10-letnia gwarancja naprawialności, jaką dają swoim produktom, to rynkowy ewenement - mówi Sławomir Brzózek, prezes fundacji Nasza Ziemia, partnera akcji.

Tefal zwrócił uwagę na to, co łączy parki narodowe. Okazało się, że nie wszystkimi podobieństwami warto się chwalić. Wszystkie są piękne, każdy wyjątkowy i wszystkie połączone tym samym problemem – śladami obecności człowieka. Niestety, śmieci pojawiają się tam, gdzie pod żadnym pozorem nie powinny się pojawić. Nie tylko szpecą krajobraz, ale przede wszystkim mogą stanowić zagrożenie dla głównych rezydentów parków, czyli zwierząt. Na domiar złego w większości z wyznaczonych miejsc można spotkać gatunki chronione i zagrożone wiec tym bardziej powinniśmy o nie dbać. Zauważony problem należało niezwłocznie wyeliminować. Jak? Czasem wystarczy zrobić to, co najprostsze – czyli zwyczajnie posprzątać. I tak doszło do współpracy z Fundacją Nasza Ziemia, która sprzątaniem ziemi i dbaniem o środowisko zajmuje się od lat.