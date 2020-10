Jerzy Owsiak zakażony koronawirusem. Pracownicy WOŚP na kwarantannie

Jerzy Owsiak zakażony koronawirusem. Kwarantanna dla pracowników WOŚP

Jerzy Owsiak poinformował o zakażeniu koronawirusem na Facebooku. Jak czytamy we wpisie, pierwsze objawy pojawiły się w piątek wieczorem. Owsiak wymienił ból mięśni oraz gorączkę. Test na obecność koronawirusa w jego organizmie dał wynik pozytywny. To oznacza, że na kwarantannę zostały skierowane wszystkie osoby, które miały z nim kontakt.

W gronie tym są pracownicy fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. "Kochani! Większość naszej załogi wraca do pracy w systemie home office. Pracujemy jednak pełną parą, już raz na wiosnę w pierwszej fazie pandemii w ten sposób organizowaliśmy naszą pracę i jak wszyscy widzicie, nie straciliśmy ani jednego dnia, aby dobrze pracować i realizować wszystkie nasze fundacyjne plany. A Was wszystkich prosimy - dbajcie o siebie i nie bagatelizujcie nawet najmniejszych objawów" - czytamy na facebookowym profilu WOŚP.

Jerzy Owsiak zakażony koronawirusem. Myślał, że to grypa

Jerzy Owsiak w poście, w którym poinformował o pozytywnym wyniku badania na obecność koronawirusa w jego organizmie, przyznał, że myślał, że to zwykła grypa. "Byłem przekonany, że może to być tylko grypa, ale na wszelki wypadek zgłosiłem wraz z żoną chęć zrobienia testów. To pokazuje, jak bardzo różną formę przybiera koronawirus. Gdyby pandemia nie była obecna we wszystkich przekazach medialnych, uznałbym to za coś, co w życiu już zdarzyło mi się nieraz i dzisiaj byłbym już w Fundacji" - podał Owsiak.