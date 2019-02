Jerzy Kwieciński chce do Brukseli. Będzie komisarzem w nowej KE

Minister rozwoju ma zabiegać o miejsce na liście kandydatów rządu do nowej Komisji Europejskiej. Chętnych na posadę w Brukseli jest jednak wielu.

Jak donosi "Rzeczpospolita" w PiS trwają rozmowy, kto ma znaleźć się na liście potencjalnych nowych komisarzy. Nazwisko Kwiecińskiego pojawiło się na tzw. krótkiej liście okok wiceszefa MSZ Konrada Szymańskiego , wicemarszałka Senatu Adama Bielana oraz szefa kampanii PiS do PE Tomasz Poręby.

Rozważany jest także wariant, by postawić na kogoś, kto będzie politycznym "wojownikiem" na forum Komisji. W tym kontekście pojawia się nazwisko Joachima Brudzińskiego , którego nazwisko znalazło się niespodziewanie na szczycie europarlamentarnej listy kandydatów z ramienia PiS.

Do przesłuchań dojdzie najpewniej późną jesienią. To oznacza, że PiS wstrzyma się z wskazaniem nazwiska swojego kanydata - ostatecznie wskazywać go może już nowy rząd.