Jego nagranie z TV Trwam podbiło internet. Teraz promuje akcję #RespectUs

Internetowy spot pod hasztagiem "RespectUs" obejrzały setki tysięcy osób. Co dalej? - Już w piątek ruszamy z akcją rozdawania tablic rejestracyjnych na granicy polsko-niemieckiej. Chociaż nie mogę zdradzić wszystkich szczegółów, gorąco będzie też w weekend - mówi Wirtualnej Polsce występujący w spocie Marek Miśko.

Miśko odpowiada na zarzuty części internautów

Wielu internautów sugeruje, że Miśko próbuje w ten sposób wypromować zagrożony likwidacją w Polsce przemysł futrzarski i gra na swój własny interes. - Mam 33 lata i jestem dorosłym facetem, ale wywodzę się z Młodzieży Wszechpolskiej. To dzięki tej organizacji nie stałem gdzieś pod blokiem, ale interesowałem się historią, czytałem książki i działałem społecznie - podkreśla w rozmowie z Wirtualną Polską. Jak dodaje, on i znajomi z którymi wypromował "Respect Us", mają na swoim koncie dziesiątki takich akcji.

- Organizowaliśmy je z tymi samymi ludźmi, z którymi robię to teraz. Z Michałem Dworczykiem, który jest dzisiaj szefem Kancelarii Premiera, już wiele lat temu sprowadziliśmy np. z Donbasu do Polski 54 obywateli Ukrainy z Kartami Polaka, którzy uciekali przed wojną. Wtedy też robiliśmy to bez pomocy rządu i z własnej inicjatywy. Ksiądz Grzegorz Rapa z Ługańska własnym samochodem przywoził wtedy do nas ludzi, którzy mieli odłamki granatów w nogach. Kibice z całej Polski rozlokowywali tych ludzi po kraju. Ja sam, chociaż mieszkałem na 54 metrach kwadratowych i miałem trzech małych synów, przyjąłem u siebie 7-osobową rodzinę. Więc jak ktoś zarzuca nam, że robimy to dla pieniędzy czy wypromowania siebie, to bardzo mnie to boli - zaznacza.