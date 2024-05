Dziwne pytania w hotelu? Musisz znać te przepisy

Mogą paść niewygodne pytania dotyczące twojej relacji z dzieckiem. Musisz na nie odpowiedzieć. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa dziecka pracownik ma obowiązek zgłosić to do odpowiednich służb. Pamiętaj jednak, że "lex Kamilek" ma na celu ochronę zdrowia i życia dzieci.