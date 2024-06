Jedziesz na wczasy z dzieckiem? Musisz znać te przepisy

- Wdrożenie nowych procedur bywa problematyczne, spotyka się z oporem gości. Dlatego niezbędna jest kampania informacyjna skierowana do turystów, która wyjaśnia, że te pytania to nie wścibstwo, lecz wymogi przepisów mające na celu ochronę dzieci - tłumaczy Agnieszka Rzeszutek z serwisu Nocowanie.pl.

Przygotuj się na pytania dotyczące twojej relacji z dzieckiem i bądź gotowy, by na nie odpowiedzieć. Jeśli pracownik hotelu będzie miał wątpliwości co do bezpieczeństwa dziecka, ma obowiązek zgłosić to odpowiednim służbom. Pamiętaj jednak, że celem "lex Kamilek" jest ochrona zdrowia i życia najmłodszych.