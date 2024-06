Jeden dzień wszystko zmieni. Na razie to koniec upałów

W niedzielę na zachodzie i w centrum kraju ponownie wystąpić mogą silne burze z gradem, w trakcie których wiatr w porywach może osiągać nawet do ok. 90 km/h. We wschodniej połowie kraju słonecznie i bez opadów. W dzień ponownie upalnie prawie w całym kraju, od 25 st. C nad morzem do 30 st. C na przeważającym obszarze kraju i 33 st. C w centrum.