Jechał pod prąd na autostradzie A1. W akcji policjanci w bmw

Na szczęście nie doszło do wypadku, którego skutki mogłyby okazać się tragiczne. Policja przypomina, ze na autostradzie oraz drogach ekspresowych obowiązuje bezwzględny zakaz zawracania. Jeśli kierowcy zdarzy się przegapić zjazd, należy kontynuować podróż do kolejnego węzła, gdzie będzie można dopiero po zjechaniu z autostrady lub drogi szybkiego ruchu ponownie na nią wjechać we właściwym kierunku.