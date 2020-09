Jaworzno. Miasto wywiezie odpady

Do tej pory śmieci odbierała włoska spółka, ale nikt nie był zadowolony ze współpracy z nią. Jak wyjaśnił Paweł Silbert, prezydent Jaworza, gmina zdecydowała o samodzielnym organizowaniu gospodarki odpadami, bo do tego zobowiązała ją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości.

- Niefortunnie napisana ustawa, pomimo że miała dobre założenia, spowodowała złe skutki w postaci bardzo szybkiej monopolizacji rynku i gwałtownego wzrostu oczekiwań po stronie odbiorców tych odpadów. Jeżeli nałożymy na to, że nieustannie rosną opłata marszałkowska, koszty pracy, okazuje się, że ceny za odbiór odpadów w Polsce gwałtownie wzrastają – wyjaśnił. - Oczywiście dotyczy to również naszego miasta, a apetyt tych, którzy zajmują się odbiorem odpadów rośnie w znacznie szybszym tempie. To spowodowało, że zaczęliśmy myśleć o tym, aby ten outsourcingusług zmienić na działalność przypisaną do jednego z podmiotów miejskich, aby przeprowadzić ich remunicypalizację – dodał.